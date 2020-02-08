يسرا تخوض السباق الرمضاني بـ «دهب عيرة»

القاهرة(صدى):

تخوض الفنانة المصرية يسرا السباق الرمضاني المقبل بمسلسل ” دهب عيرة ” وهو دراما اجتماعية تلعب فيها يسرا شخصية امرأة شديدة الطيبة إلا أنها تواجه مشكلات كبيرة بسبب طيبتها لتبدأ في التغير؛ حيث يشاركها الفنان الشاب خالد أنور.

ومن المقرر المنافسة بالمسلسل الجديد في شهر رمضان المقبل، ويجسد أنور شخصية ابن الفنانة يسرا ضمن أحداث المسلسل، فيما سيبدأ تصوير المسلسل السبت المقبل؛ بينما انتهى الفنان الشاب خالد أنور من تصوير دوره فى مسلسل “كل أسبوع يوم جمعة” بطولة النجوم منة شلبى وآسر ياسين، والذي يعرض حاليا على إحدى المنصات العربية.

وفي السياق نفسه، تبدأ يسرا تصوير مشاهدها عقب الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعمل واختيارالفنانين المشاركين فى البطولة، حيث شهدت الأيام الماضية جلسات عمل مكثفة تجمعها بالمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عادل والمنتج جمال العدل للوقوف على التفاصيل الخاصة بالشخصيات وإجراء بعض التعديلات على السيناريو.