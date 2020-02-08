استدعاء نصف مليون سيارة «هيونداي» لخلل خطير

أميرة خالد(صدى):

استدعت شركة ” هيونداي ” 430 ألف سيارة صغيرة، لوجود خلل يعمل على تسرب مياه إلى نظام قفل المكابح (إيه بي إس)، مما قد ينتج عنه تماس كهربائي، وربما حريق في المحرك؛ حيث اتخذت الشركة إجراءها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمكن أن يسبب الحريق ماسا كهربائيا وحريقا حتى عند إيقاف تشغيل السيارات؛ بينما معدل الحرائق منخفض للغاية، لدرجة أنه ليس من الضروري إيقاف السيارات في الهواء الطلق.

وفي السياق نفسه، يشمل ذلك استدعاء بعض سيارات طراز “إلنترا” إنتاج ما بين 2006 و2011، و”إلنترا تورينغ” إنتاج ما بين 2007 و2011؛ كما يسبب أزمة للشركة الكورية؛ بسبب حوادث لحرائق محركات خلال السنوات القليلة الماضية.