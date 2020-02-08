المرأة تشعر بالأمان مع الرجل المشابه لوالدها

أميرة خالد(صدى):

أجرى باحث في جامعة سانت أندروز في إسكتلندا، دراسة تؤكد أن النساء ينجذبن لشخص يشبه والدهن، لأن ذلك يمنحهن شعوراً بالأمان والسلامة، حيث هناك 72% من النساء يعتبرن الرجال ذوي الشعر المخضب بالشيب أكثر جاذبية من غيرهم من الرجال.

وأوضحت الدراسة، أنه قد يكون أحد الأسباب التي تدفع بعض النساء للإعجاب برجل أشيب، هو وجود شبه بينه وبين والدهن؛ فهناك نسبة كبيرة من النساء اللواتي شاركن في الدراسة، أبدين إعجابهن الشديد بالرجال ذوي الشعر الرمادي طالما أن علامات الشيخوخة لم تظهر عليهم.