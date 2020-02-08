بالفيديو..غلاء المعيشة يدفع رجل تركي لإضرام النيران في نفس

أنقرة(صدى):

أصبحت تركيا غارقة في أزمتها الاقتصادية الطاحنة، بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي فشل في التعامل معها، وإيجاد حلول لتخفيف وطأة الأزمة عن المواطنين.

وفي هذا السياق أقدم رجل تركي على إشعال النار بنفسه، بسبب غلاء المعيشة، ليلقى مصرعه بعد فشل محاولات إنقاذه.

وكان المواطن التركي قد أوضح قبل انتحاره، أنه عاطل عن العمل منذ فترة، وأخذ يردد: أطفالي جوعى وليس لي مصدر رزق.

ونقلت الإسعاف المواطن التركي إلى أحد المستشفيات، لكن باءت كل المحاولات لإنقاذه بالفشل.

ويعاني الأتراك الويلات في ظل ارتفاع جنوني للضرائب، ومعدلات البطالة والتضخم، فضلا عن ارتفاع الأسعار.