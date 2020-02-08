إستشاري يحذر من التشخيص الخاطئ للقولون العصبي

حمود العنزي(صدى):

حذر إستشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد وكيل كلية الطب بجامعة جدة معتز هاشم، من تشخيص الإصابة بالقولون العصبي اعتمادًا على الأعراض المتعارف عليها من انتفاخات وغيرها، مؤكدًا أن هناك بعض المعتقدات الخاطئة التي يتداولها الناس حول القولون.

وتوجه هاشم بسؤال لغير الأطباء، قائلا: مريض عمره ١٩ وعنده ألم بأسفل البطن يصحيه من النوم ونزل وزنه من ٧٠ إلى ٦٠ في آخر ٤ شهور وفي التحليل الهيموجلوبين حقه ١٠ ،إيش ممكن يكون عنده.

ووضع الإستشاري خيارات أمام متابعيه، ليخمنوا ما إذا كانت هذه الأعراض دليلا على الإصابة بـ (جرثومة معدة- قولون عصبي-لازم التحاليل).

وأجاب: طبعاً الجواب الصح لازم يكون تحاليل اكثر وفحص ومنظار للتأكد من عدم وجود تقرحات او كرونز او أورام او غيره وما ينفع نشخص بس بدون تأكيد.

ويعاني الكثيرون من اضطرابات في المعدة، بسبب بعض العادات الغذائية الخاطئة، أو نمط الحياة غير الصحي، وقد يعتقد البعض أن السبب وراء ذلك هو الإصابة بالقولون العصبي.