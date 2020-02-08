الهريفي ردًا على تضييع مهاجم النصر الكثير من الفرص: حمدالله اثنين في واحد

طلال الغامدي(صدى):

علق لاعب النصر والمنتخب الوطني السابق، فهد الهريفي، على إضاعة اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله للكثير من الفرص.

وقال الهريفي: البعض ياخذ على حمدالله إضاعته الكثير من الفرص ولكنه لم يسأل نفسه ماهي الأسباب التي أدت لذلك.

وأضاف: رأيي طرحته سابقاً، قلت مع الأهداف يقوم حمدالله، بدور غيره إضافه للبحث عن جمال الطريقة مما يجعله يتأخر في التسديد على المرمى.

ووصف حمدالله بأنه ” اثنين في واحد “، موضحًا أنه في كل مباراة يقوم بأكثر من دور: هداف، صانع، يقاطع ، يبحث عن المساحات ليتحرك فيها، يتعب على كرته حتى التى يضيعها، هو الوحيد فقط يعمل كل هذا و مركزه ٩.

واستكمل: تخيلوا النصر مع حمدالله ومرابط، وبديل لجوليانو وموسى، راح تتعدد وتتنوع الأسلحة.