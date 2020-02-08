رتل تركي هو الأضخم يدخل الأراضي السورية تنفيذًا لمخططات أردوغان

وكالات(صدى):

شهدت مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال سوريا، دخول رتل عسكري هو الأضخم منذ إنشاء النقاط التركية.

وقدرت مصادر الرتل التركي بأكثر من 300 آلية عسكرية، يحتوي على عشرات الدبابات والمدافع الثقيلة وناقلات الجند والعربات المصفحة وسيارات الدعم اللوجستي.

وتشهد محافظة إدلب منذ أيام دخول عشرات الأرتال العسكرية للجيش التركي والمزودة بالدبابات والمدافع وأعداد كبيرة من الجنود المشاة وينتشر في محيط محافظة إدلب وعلى الطرق الدولية m4 و m5 بالقرب من مدينة سراقب.

وتأتي تحركات الجانب التركي في سوريا تأتى ضمن مخططات الرئيس رجب طيب أردوغان لفرض هيمنته على المنطقة.