«المطلق» يوضح شرط دفع الزكاة لإسقاط غرامات ساهر

عادل الحربي(صدى):

أجاز عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، دفع الزكاة في إسقاط غرامات مخالفات نظام الرصد الآلي «ساهر»، للفقير التائب.

وقال المطلق: لا يجوز دفع الزكاة في إسقاط غرامات ساهر إلا للفقير التائب من هذه المعصية؛ لما في الزكاة من المواساة والإعانة على التوبة.

وتابع: أما من علم أنه سيستمر على سفهه ومخالفة الأنظمة فلا يستحق الزكاة المفروضة؛ لأنه سفيه مبذر.

يذكر أن حالات إتلاف نظام الرصد الآلي، قد تزايدت خلال الأسبوع المنصرم، في عدة مناطق مختلفة.

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