ملكة جمال روسية تطلب مقابلة محمد صلاح

نواف السالم(صدى):

طلبت الطفلة الحاصلة على لقب ملكة جمال روسيا للأطفال وتدعى تيا حمدي حسن ، مقابلة النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وتعد تيا أول طفلة مصرية وعربية تفوز بهذا اللقب لكونها تحمل أيضا الجنسية الروسية التي أخذتها عن طريق والدتها.

وتم ترشيح تيا ضمن 350 طفلة على مستوى الدولة لتحصل على المركز الأول وتكون أول طفلة عربية تحصد اللقب.

وتحمل الطفلة الجنسيتين المصرية والروسية، ورغم عمرها الصغير حيث كانت تبلغ عاما ونصفا، لاحظ الوالدان قدرات تيا في اللغة الروسية ورقص الباليه وذاكرتها القوية.