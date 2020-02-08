بيرزوس يهرب من مواجهة البيت الأبيض بسبب البضائع المقلدة في أمازون

وكالات(صدى):

واصل مؤسس أمازون جيف بيزوس الهروب من مواجهة المستشار التجاري في البيت الأبيض بيتر نافارو، بشأن أزمة البضائع المقلدة.

وكان نافارو طلب الاجتماع مع الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس لمناقشة مشكلة البضائع المقلدة إلا أن الأخير رفض.

وقام بيزوس بنشر صورة على انستغرام مصحوبة بتعليق يقصد به المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو الذي اتهم جيف بيزوس عدة مرات بالتهرب من المحادثات حول المشكلة المستمرة في أمازون وهي البضائع المقلدة.

وقال بيزوس في تعليق له ” دعنا نقول إنك في حفل كبير وإن شخصاً لا تعرفه يقترب منك وأنت تتحدث إلى والدك وصديقتك ويطلب عقد اجتماع معك، دعنا نقول إن هذا الشخص هو من النوع الذي يستخدم كلمة “أتباعك” لوصف الأشخاص الذين يعملون معك”، كيف ترد؟ نعم، بالتأكيد سوف اجتمع معك – لا، لن أجتمع معك – اتصل بفلان وفلان وسوف يرتب الأمر – لا ترد عليه مطلقاً – شيء آخر “املأ الفراغ”.