مسلحي إدلب يفضحون ممارسات أردوغان المشبوهه في سوريا

وكالات(صدى):

أكدت الرئاسة الروسية احتضان تركيا للمسلحين في المناطق التى تقع تحت سيطرتها بسوريا.

وأوضحت الرئاسة أن المسلحين المتواجدين حاليًا في محافظة إدلب قدموا من مناطق خاضعة لسيطرة القوات التركية.

ودعمت تصريحات الرئاسة الروسية، عدة وقائع أتبتت تورط قوات أنقرة في الهجمات المتشددة التى وقعت فى سوريا، خاصة وأن المسؤولين عن تنفيذها ثبت أنهم كانوا متوجدين في المناطق التى خضعت لسيطرة القوات التركية.

يذكر أن تحركات الجانب التركي في سوريا تأتى ضمن مخططات أردوغان لفرض هيمنته على المنطقة.