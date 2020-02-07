إنذار (96) من المحال المخالفة ضمن (128) زيارة بنطاق جدة التاريخية

حسن الزهراني(صدى):

نفذت بلدية جدة التاريخية حملة مكثفة على المحال والبسطات المخالفة للأنظمة في النطاق ضمن جهود البلدية المتواصلة لرصد المخالفات والحد من ظاهرة «البيع العشوائي الجائل».

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس/ أيمن دمنهوري أن البلدية واصلت جهودها في مكافحة ظاهرة «البيع الجائل» في منطقة جدة التاريخية والطرق العامة ضمن المتابعة المستمرة لمنع المخالفات البلدية و تشويه للمنظر العام مبيناً أن البلدية نفذت (128) زيارة تفتيشية لمنشآت صحية ومهنية نتج عنها إشعار (96) موقعاً مخالفاً، وإغلاق أربعة من المواقع المخالفة.

وأشار رئيس بلدية جدة التاريخية ، إلى أن الفرق الرقابية صادرت (82) صندوق من الفواكه والخضروات بنطاق «باب مكة» فيما تواصل البلدية جهودها الرقابية في نطاق الفرع للتأكد من سلامة الغذاء المعروض ولمنع جميع المخالفات العشوائية، وأضاف رئيس بلدية جدة التاريخية أن الحملة أسفرت عن رفع (39) بسطة متنوعة ومصادرة المحتويات.

ودعا م.أيمن دمنهوري المواطنين التعاون بالإبلاغ عن الباعة المخالفين وذلك حفاظاً على صحتهم وعدم اقتناء الفواكه والخضروات من قبلهم كونها تعتبر مجهولة المصدر.