وثيقة مسربة تثبت اعتراف أردوغان بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل ترامب بـ 10 سنوات

وكالات(صدى):

أثبتت وثيقة مسربة اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القدس عاصمة لإسرائيل قبل “ترامب” بـ 10 سنوات.

وبحسب الوثيقة فإن الاتفاق وقع بين إسرائيل وتركيا 28/6/2016، في أنقرة وأورشليم القدس باللغات التركية العبرية الإنجليزية.

وجاء في الاتفاق:” أنقرة والقدس أقرا ببنود الاتفاق المبرم بينهما”، من دون أن تعترض الحكومة التركية على كتابة كلمة “القدس” في الاتفاق التي تعني أنها عاصمة إسرائيل.

وتضمنت بنود الاتفاق المبرم بين تركيا وإسرائيل، تطبيع العلاقات في كافة المجالات التجارية والاقتصادية والسياسة، وتبادل السفراء بين أنقرة وتل أبيب، حيث تم تعيين السفير التركي كمال أوكام سفير تركيا لدى تل أبيب، وكذلك ارية نائية سفير إسرائيل لدى أنقرة.