رد قاطع من الجوازات حول إمكانية إلغاء تأشيرة سارية لمستفيد خارج المملكة

نايف السالم(صدى):

أوضحت مديرية الجوازات مدى إمكانية أن يتم إلغاء تأشيرة سارية المفعول من عدمها.

وورد تساؤل إلى الجوازات من مواطن يقول: السلام عليكم زوجي عنده سائق خاص واستخرج له تأشيرة خروج وعودة لمدة سنة، وهو الآن لا يحتاج للسائق، فهل هناك طريقة لإلغاء هذه التأشيرة؛ لأنه لا يرغب بإجراء (خرج ولم يعد) لأن هذا سيمنع السائق من الدخول للمملكة لمدة ٣ سنوات فما هو الحل؟”.

وجاء رد الجوازات قاطع قائلة :”لا يمكن إلغاء التاشيرة طالما أنها سارية المفعول والمستفيد خارج المملكة سعدنا بخدمتكم”.