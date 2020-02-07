«الدويش»: حمدالله ومرابط وجوليانو لا يخضعون لنظام الفريق!

ماجد محمد(صدى):

أعرب المدرب القانوني محمد الدويش، اليوم الجمعة، عن استيائه، من طريقة التعامل مع الثلاثي النصراوي عبدالرزاق حمدالله، ونور الدين أمرابط، وجوليانو.

ويرى “الدويش” أن الثلاثي يلعبون خارج سرب الفريق، وغرد عبر حسابه قائلا: “لايحتاج النصراوي لمصدر خاص كي يعرف أنّ الثلاثي ( حمد الله ومرابط وجوليانو ) لايخضعون لنظام الفريق ولالمدربه”.

وتابع: “الدليل في الملعب : حمدالله يملك الضربات الحرة ومرابط الضربات الركنية وجوليانو التسعين دقيقة !”.