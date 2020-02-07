بالفيديو.. قطر تمتهن شعائر الله وتمزجها بالموسيقى

ماجد القزيز(صدى):

أثارت حفلة أقيمت في الدوحة بقطر جدلًا كبيرًا بعد أن امتهنت شعائر الله بشكل أغضب المسلمين.

واحتض أحد مسارح قطر حفلًا غنائيًا مزج مين شعائر الله والموسيقى، فأظهر الفيديو الكورال وهو يردد” لبيك اللهم لبيك” بينما يعزف الموسيقيون الموسيقى.

وفتح المسلمون النار على قطر عبر “تويتر” مطالبين بمحاسبتهم على مثل هذا الانتهاك، بينما أشار البعض للتلون القطري ما بين استخدام شعارات دينية لخدمة مصالحهم، وانتهاكها تارة أخرى على مسارحهم.

ودشن مغردون هاشتاج” قطر تمتهن شعائر الله” الذي شهد هجوم كبير من قبل المغردين الذين تساءلوا “تنظيم الحمدين إلى أين”.