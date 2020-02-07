نيمار يتخطى أجر مبابي بفارق خيالي

وكالات(صدى):

تصدر النجم البرازيلي نيمار قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي براتب شهري يبلغ 2.6 مليون جنيه استرليني، أي بفارق مليون استرليني عن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وحصل نيمار على هذا المبلغ قبل خصم الضرائب، ما يعني حصوله على نحو 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وجاء مبابي خلفه بنحو 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ووصل راتب نيمار المنتقل إلى سان جيرمان من برشلونة في صيف 2017 198 مليون جنيه إسترليني.

وكان باريس سان جيرمان تصدر الدوري الفرنسي بفارق 12 نقطة عن أولمبيك مرسيليا، فتبين تفوقه المالي من خلال وجود أول 11 لاعباً بين الأعلى أجرا في صفوفه.