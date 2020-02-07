مكتب الرياض ينهي معاناة عاملة سريلانكية لم تأخذ راتبها من 7 سنوات
نجح مكتب عمل الرياض في إنهاء معاناة عاملة منزلية لم تستلم رواتب عملها لمدة تزيد عن 7 سنوات.
وكان المكتب تلقى شكوة من السفارة السريلانكية، وتم مباشرة الشكوى من قبل مدير ادارة الدعم والحماية بمنطقة الرياض الاستاذ فيصل الراقي.
وتم تسليم رواتب العاملة المنزلية المتأخرة وأكد المكتب على أن المفيل إذا لم يلتزم بدفع راتب العاملة، فإن وزارة العمل ستفعل المطلوب منها حتى تسترد العاملة حقوقها.
الواقع[ عدد التعليقات: 7567 ] نشر منذ 1 ساعة
جريمة يستحق فاعلها العقاب من الجهات المختصة لنفرض ان هذه العاملة توفيت قبل وجود نظام العمل الحالي كان ذهبت حياتها جهد وعمل وخدمة هبا منثورا اي ظلم هذا يا ظالم اي دين واي أخلاق إسلامية تحملها لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم