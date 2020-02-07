مكتب الرياض ينهي معاناة عاملة سريلانكية لم تأخذ راتبها من 7 سنوات

علي القحطاني(صدى):

نجح مكتب عمل الرياض في إنهاء معاناة عاملة منزلية لم تستلم رواتب عملها لمدة تزيد عن 7 سنوات.

وكان المكتب تلقى شكوة من السفارة السريلانكية، وتم مباشرة الشكوى من قبل مدير ادارة الدعم والحماية بمنطقة الرياض الاستاذ فيصل الراقي.

وتم تسليم رواتب العاملة المنزلية المتأخرة وأكد المكتب على أن المفيل إذا لم يلتزم بدفع راتب العاملة، فإن وزارة العمل ستفعل المطلوب منها حتى تسترد العاملة حقوقها.