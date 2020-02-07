السيسي يلبي رغبة مسنة من الباعة المتجولين بعد تقبيل رأسها

القاهرة(صدى):

في مشهد إنساني، قبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رأس سيدة مسنة قدمت إليه خلال زيارته التفقدية التى أجراها، اليوم، بمنطقة عزبة الهجانة على طريق السويس.

وطلبت المسنة من الرئيس أن يقدم لها يد العون لافتا إلى أنها من الباعة المتجولين، ولا تقوى على مصاريف علاجها، الأمر الذى دفع بالرئيس لمواساة المواطنة، وقام بتقبيل رأسها.

ووجه السيسي بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها، كما وجه بتوفير محل لتمارس فيه نشاطها التجاري.