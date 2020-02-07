كشف حقيقة «بوليفارد» المقام في «خانسة مكة»

مكة المكرمة(صدى):

تشهد منطقة الخانسة بمكة المكرمة حاليًا أعمال تستهدف تطويرها حيث يجرى دهن واجهات المنازل وتخصيص شوارع مشاة، كما يتم حاليًا تخصيص مسارات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب رصف الشوارع.

وتأتى تلك الأعمال بهدف إخفاء التشوه البصري التي تشكّله العشوائيات ودمجها مع النسيج العمراني، وليس كما أشيع عبر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ظهر فيه شخص يدعي إقامة “بوليفارد” بالمنطقة.

يذكر أن مشروع تحسين المنطقة سيتم الإنتهاء منه خلال شهور المقبلة.