بالفيديو.. نيشان: أحقر طبقة سياسية بتحكم لبنان

بيروت(صدى):

فتح الإعلامي اللبناني نيشان النار على السلطة في لبنان من خلال برنامج “أنا هيك”.

وانتشر فيديو للإعلامي اللبناني نيشان، أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من حلقة من برنامج “أنا هيك” الذي يقدمه على شاشة قناة “الجديد” الللبنانية.

ووثق الفيديو انفعال نياشن على الهواء حيث أشار إلى أنه لم يتمكن من استخدام بطاقة الائتمان الخاصة به خارج لبنان مع الإشارة إلى أنه شعر بالذل.

وقال إن القيمين على السلطة في بلده “أحقر ناس”.

وأضاف: “أحقر طبقة سياسية بتحكمنا، أحقر ناس بيحكمونا، من أكثر الناس حقارة”.

