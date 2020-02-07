شاهد.. قهوة «غوميز» تلفت نظر الفرنسيين

ماجد محمد(صدى):

لفت المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز، مهاجم الهلال، النظر باحتفاله بالهدف الذي سجّله للهلال في مرمى الرائد، إذ تناول كوب من القهوة.

وسلّط موقع senegal7 الفرنسي، الضوء على طريقة احتفال «غوميز» وتألقه في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الموقع في تقرير له: «الهلال يتصدر دوري المحترفين بمشاركة بافتيمبي غوميز الذي يواصل تحقيق أهداف مثل هدفه في الرائد، إذ سجل ركلة جزاء ثم قدم لنا احتفالًا مذهلاً».

وأضاف: « ذهب ليشرب قهوة وضعت على العشب بينما كان يستقبل زملائه للاحتفال معًا».