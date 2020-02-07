نتنياهو: أردوغان يصفني بـ «هتلر» لكن التجارة بيننا منتعشة

القدس المحتلة(صدى):

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن التجارة بين إسرائيل وتركيا في زيادة مستمرة على الرغم من هجوم أردوغان عليه ووصفه بـ «هتلر».

وقال نتنياهو: «من المواقف التي يتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاهي في العلن، بينما تختلف تلك المواقف في مجال العلاقات التجارية بين بلديهما».

وأشار «نتنياهو» إلى أنه ربما يكون الإسرائيلي الوحيد الذي لا يسافر إلى تركيا، مضيفًا: «الرئيس أردوغان اعتاد أن ينعته بهتلر كل 3 ساعات… والآن يفعلها كل 6 ساعات، لكن نحمد الله أن التجارة بين تركيا وإسرائيل منتعشة!».