شاهد … مذيعة تسخر من الفنانة نور الغندور: أنتِ أوفر وشعرك تركيب

خالد الظفيري(صدى):

وجهت الإعلامية الكويتية، ليلى أحمد، انتقادات لاذعة للفنانة نور الغندور بسبب التغيرات التى تطرأ كل فترة على شكلها.

وأضافت أنه كلما ازدادت شهرة الفنانة كلما سارعت في إجراء عمليات التجميل لتظهر بوجه جديد، لافتا إلى أن الفنانة تضع كميات كبيرة من المكياج برغم صغر سنها، وأن شعرها كله تركيب.

وشددت الإعلامية على ضرورة أن يهتم الفنان بأدائه بشكل أكبر من مظهره الذى يتغير بمرور الأعوام.