بالفيديو.. قصة مؤثرة لعائلة سعودية احتضنت يتيما بعد 17 عاما من عدم الإنجاب 

عادل الحربي(صدى):

احتضنت عائلة سعودية طفل يتيم بعد معاناة 17 عاما من عدم الإنجاب، مما أثارت هذه القصة المؤثرة إعجاب وإشادة المواطنين بمنصات التواصل الاجتماعي.

وظهر في المقطع مواطن يروى تفاصيل احتضانه وزوجته ليتيم بعد 17 عاما من عدم الإنجاب، قائلا:” ربنا كرمني بطفل جميل وعوض زوجتي بعد 17 سنة من المعاناة والصبر”.

وعبر المواطن في المقطع المتداول عن سعادته باحتضانه يتيم هو وزوجته، قائلا:” أنا مبسوط باحتضاني يتيم”، لافتا:” زوجتي أجرت فحوصات طبية للطفل لي حتي تستطيع رضاعته”.