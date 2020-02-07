«الحكير و ڤيلوتي » توقعان شراكة استراتيجية لتدريب وتوظيف السعوديات

محمد السعران(صدى):

وقعت شركة فواز الحكير في إطار دعم توطين الوظائف ، عقد تقديم خدمات التدريب والتوظيف مع أكاديمية ڤيلوتي النسائية للتدريب، وذلك لتدريب وتأهيل الفتيات السعوديات للتخصص في مبيعات التجزئة، وبرامج تسويق منتجات التجميل، وذلك للمساهمة في توطين قطاع التجزئة، وتمكين الخريجات من خلال هذه البرامج التدريبية من التوظيف في الشركة وفي مختلف التخصصات.

وقد وقع الاتفاقية الأستاذ محمد الشمري الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري ممثلاً عن شركة فواز الحكير والأستاذة خلود الحماد المؤسس والرئيس التنفيذي ممثلة عن أكاديمية ڤيلوتي للتدريب، وتهدف الاتفاقية إلى تدريب وتأهيل السعوديات في مجال البيع بالتجزئة وغيرها من الدورات التخصصية، للوصول إلى توظيف أكثر من ٥٠٠ مواطنة سعودية ـ كمرحلة أولى ـ في شركة فواز الحكير في فروعها المختلفة.

حيث أشار ” الشمري ” إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تجسيداً لسعي شركة الحكير الدائم في المساهمة في تحقيق أهداف واستراتيجيات التحول الوطني 2020 وترجمة لرؤية المملكة 2030 في توطين الوظائف، وخلف فرص عمل للسعوديين والسعوديات في مختلف المجالات في سوق العمل السعودي.

ومن جانبها أكدت ” الحماد ” دور أكاديمية ڤيلوتي الريادي في استقطاب الكوادر النسائية السعودية وتدريبها وتأهيلها حتى تكون قادرة على المنافسة وإثبات الذات ككوادر وطنية مؤهلة ومتميزة قادرة على المشاركة في سوق العمل، وفي أن تكون جزءاً هاماً في النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة لتحقيق رؤيتها المستقبلية في شتى المجالات.