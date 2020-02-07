بيتروس يوقع للنصر الإماراتي

طلال الغامدي(صدى):

أكد مصادر قريبة من لاعب الوسط البرازيلي بيتروس لاعب النصر، أنه وقّع لنادي النصر الإماراتي بعدما دخل الفترة الحرة.

يذكر أن بيتروس كان قد انضم لصفوف نادي النصر قادماً من ساو باولو البرازيلي في فترة الميركاتو الصيفي 2018 ويمتد عقده حتى 30 يونيو 2020.

وتقرر أن يكون بيتروس خارج أسواق النصر بعد انتهاء عقده، بعدما لم تنجح الإدارة في إقناعه بتجديد العقد.

يشار إلى أن اللاعب البرازيلي كان قد شارك هذا الموسم مع نادي النصر في 20 مباراة بمختلف البطولات حيثُ سجل 3 أهداف بواقع هدفين في دوري المحترفين وهدف في كأس الملك.