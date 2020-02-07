جوارديولا يكشف عن أمنيته لميسي

نواف السالم(صدى):

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رغبته في اعتزال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بقميص نادي برشلونة, وذلك ردًا على الشائعات التي انتشرت حول إمكانية رحيله عن صفوف البلوجرانا.

وقال جوارديولا خلال تصريحاته الصحفية، اليوم الجمعة «أتمنى بقاء ميسي في برشلونة حتى اعتزاله، لا أعتقد من الأساس أنه سيغادر الفريق بنهاية الموسم».

وربطت تقارير صحفية بإمكانية رحيل ميسي إلى صفوف مانشستر سيتي، للتدرب تحت قيادة جوارديولا، لاسيما وأن ميسي صرح من قبل أن جوارديولا لديه فكر تدريبي متميز، وأنه أحد أفضل المدربين الذي تدرب تحت قيادتهم.