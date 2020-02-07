الكلباني: «خروف سعيد أحسن من مضغوط تعيس» (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ عادل الكلباني، أن هناك ثلاثة أنواع من الخرفان، وهي «المندي في البرميل، والثاني الخروف البشري، والثالث اللي مفروض ما يسمى خروف وهو اللي يخدم أهله».

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن «بعض الأشخاص إذا سلم عليك في المجلس يسلم بطرف أصابعه، والسلام لا يكون إلا بحسن الخلق وحسن الخلق الآن يسمى خرفنة».

وتابع: «الطيبة والتعامل الجيد وحسن الخلق مع المرأة صار نسميه خرفنة أو سحر»، مضيفًا: «خروف سعيد أحسن من مضغوط تعيس، إذا صرت مضغوط نفسيًا بتتعب وبتتعب من حولك».