صالح الجسمي ينشر الفيديو الفاضح لمريم حسين مع مغني الراب

أبو ظبي(صدى):

عاد الإعلامي الإماراتي، صالح الجسمي، للتعليق مجددًا على التصريحات التى تدلي بها الفنانة المغربية، مريم حسين، بشأن الحكم القاضي بحبسها لمدة سنة وترحيلها من الإمارات.

وجاء تعليق الإعلامي على الفنانة عندما قامت الأخيرة بنشر مقطع فيديو لتشكك في تقرير المختبر الجنائي الإماراتي في قضيتها مع “مغني راب” بتهمة هتك العرض.

وانتقد الجسمي ما أقدمت عليه الفنانة، حيث إعاد نشر مقطع الفيديو الذى تسبب في حبسها وعلق عليه قائلا : “خلي التشكيك ينفعها”.

يذكر أن القضاء الإمارتى حكم مؤخرًا ببراءة صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، فيما حكم على الأخيرة الحبس والإبعاد من الإمارات.