التأمينات: يُمكن للمستفيد العمل لدى أكثر من صاحب عمل

عادل الحربي(صدى):

أكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على إمكانية عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل، بينما يُحتسب له اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها.

وأفادت خلال ردها على استفسارات المواطنين، بأنه حقوق المشترك تتضمن رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه بموجب أحكام النظام الجديد عن مدة اشتراك سابقة إذا عاد إلى العمل الخاضع.

وأوضحت المؤسسة، أن شروط رد التعويض تتضمن أن يبدي المشترك رغبته في إعادة احتساب المدة، وأن يرد مبلغ التعويض كاملًا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته.