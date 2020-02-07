شاهد .. علامات تنذر بنقص الفيتامينات في الجسم

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور إبراهيم العريفي، أخصائي تغذية، العلامات التى تنذر بوجود نقص الفيتامينات في جسم الأنسان.

وقال، في تصريحات له، إن أنشحوب الوجه، والتقصف، وحدوث تغير في الأظافر، من العلامات الدالة على وجود نقص الفيتامينات.

وأضاف أن المريض بهذا النقص يشعر أيضا بآلام في جسده، مضيفا أن التغذية الغير سليمة تسبب في بعض الحالات بظهور كدمات بنية اللون على الجلد.

وشدد على ضرورة إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من وجود هذا النقص من عدمه، وتحديد ما يناسبه من علاج.