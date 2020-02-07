مشعوذ يغتصب قاصر بحجة إخراج الجن

طرابلس(صدى):

وقعت فتاة قاصر ضحية لأحد المشعوذين الذين يدعون على أنفسهم بقدرتهم على إخراج الجن من الجسد.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما قامت إحدى العائلات بمدينة بنغازي في ليبيا بجلب مشعوذ من أجل إخراج الجن من جسد ابنتهم التى كانت طالبة في الثانوية.

واستغلال المشعوذ جهل العائلة، حيث أقنعهم بضرورة الأختلاء بالفتاة، وقام باغتصابها أكثر من مرة إلى أن حملت منه.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية، بأن المشعوذ هدد الفتاة بالقتل اذا لم تجهض الجنين، مضيفة أن الأب أدرك الأمر بعد أن قامت نجلته بالإجهاض، فقام بالإبلاغ عن الحادث، وتم ضبط المشعوذ الذى اتضح فيما بعد بأنه مدمن للخمر.