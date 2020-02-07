شاهد .. المناطق التى تستقبل أولى موجات برد العقارب الأسبوع المقبل

علي القحطاني(صدى):

قال الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الأسبوع القادم سيكون أول أسابيع موسم العقارب وفيه موجة برد السم.

وأضاف أن موجة السم يتزامن معها نشاط رياح مثيرة للأتربة، وانخفاض دراجات الحرارة، متوقعا أن تشهد مناطق الحدود الشمالية، وتبوك، وطريف والجوف هذه الموجة بدءً من يوم غد، السبت.

وأضاف أن هذه الموجة ستنتقل إلى حائل بداية من يوم الأحد، فى حين تتعرض الرياض لتأثيرات هذه الموجة بداية من يوم الأثنين.

وأكد أن هذه الموجة ستوثر أيضا على السواحل الغربية، منوها باستمرارها لمدة 39 يومًا.