  • الجمعة 7

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. 500 ريال فقط غرامة على مطعم الصراصير بجدة

500 ريال فقط غرامة على مطعم الصراصير بجدة

500 ريال فقط غرامة على مطعم الصراصير بجدة
نايف السالم(صدى):

تفاجئ مرتادي إحدى المطاعم التى تقدم الوجبات الصينية في محافظة جدة، يوم أمس، بخروج صراصير من الوجبة التى قدمت إليهم.

وأوضح صاحب الواقعة أنه عندما ذهب مع صديقه لتناول الوجبات الصينية بإحدى المطاعم فوجئ بخروج صراصير من الوجبات التى قدمت لهم، حيث قام بعمل بلاغ إلى عمليات الأمانة 940 بهذا الأمر.

من جهتها، قامت أمانة محافظة جدة بمتابعة البلاغ، حيث اتضح أن المطعم يعاني من تدنى مستوى النظافة، وقامت بتغريم المطعم 500 ريال فقط.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 20 دقيقة

ابحث عن صاحب المطعم تعرف حقيقة 500 الغرامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *