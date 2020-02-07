500 ريال فقط غرامة على مطعم الصراصير بجدة

نايف السالم(صدى):

تفاجئ مرتادي إحدى المطاعم التى تقدم الوجبات الصينية في محافظة جدة، يوم أمس، بخروج صراصير من الوجبة التى قدمت إليهم.

وأوضح صاحب الواقعة أنه عندما ذهب مع صديقه لتناول الوجبات الصينية بإحدى المطاعم فوجئ بخروج صراصير من الوجبات التى قدمت لهم، حيث قام بعمل بلاغ إلى عمليات الأمانة 940 بهذا الأمر.

من جهتها، قامت أمانة محافظة جدة بمتابعة البلاغ، حيث اتضح أن المطعم يعاني من تدنى مستوى النظافة، وقامت بتغريم المطعم 500 ريال فقط.