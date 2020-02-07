500 ريال فقط غرامة على مطعم الصراصير بجدة
تفاجئ مرتادي إحدى المطاعم التى تقدم الوجبات الصينية في محافظة جدة، يوم أمس، بخروج صراصير من الوجبة التى قدمت إليهم.
وأوضح صاحب الواقعة أنه عندما ذهب مع صديقه لتناول الوجبات الصينية بإحدى المطاعم فوجئ بخروج صراصير من الوجبات التى قدمت لهم، حيث قام بعمل بلاغ إلى عمليات الأمانة 940 بهذا الأمر.
من جهتها، قامت أمانة محافظة جدة بمتابعة البلاغ، حيث اتضح أن المطعم يعاني من تدنى مستوى النظافة، وقامت بتغريم المطعم 500 ريال فقط.
محماس السادس[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 44 دقيقة
الصارور شبيح مدعوم
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1414 ] نشر منذ 20 دقيقة
ابحث عن صاحب المطعم تعرف حقيقة 500 الغرامة