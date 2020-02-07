قيادة ذاتية في «لكزس» الجديدة

طوكيو(صدى):

يُنتظر أن تعلن لكزس عن أول سيارة لها على الإطلاق تتمتع بقدرات قيادة ذاتية، العام الجاري، إذ سيشتمل الطراز على نظام قيادة ذاتي من المستوى الثاني فقط.

وصرّح الرئيس الحالي للكزس كوجي ساتو، بأن نظام القيادة الذاتية «سيريح يديك ولكن ليس عينيك»، مشيرًا إلى أن النظام يتم تصنيفه على أنه من المستوى الثاني للقيادة الذاتية، ولكنه مع التحديثات المستقبلية سيتطور النظام ليصبح أكثر ذكاءً وفعالية.

ولم يحدد رئيس لكزس ما إذا كان سيتعين على العملاء دفع مبالغ إضافية من أجل الحصول على مزايا القيادة الذاتية أم لا، مضيفًا: جميع السيارات بحاجة إلى تقديم تجربة قيادة آمنة ومريحة وهدفنا هو مشاركة هذه التقنيات الجديدة وطرحها في حتى في سيارات الشركات الأخرى.

ويستخدم النظام الجديد، ليدار والكاميرات لمساعدة السيارة على التنقل بين الحارات، وستكون السيارة قادرة على تغيير الممرات تلقائيًا ومتابعة المسار وكذلك تخطي السيارات الأخرى على الطريق السريع.