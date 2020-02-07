بالفيديو.. وزير التعليم يؤكد تأخر عملية إعداد المعلم في الجامعات

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير التعليم حمد آل الشيخ أن الوزارة تأخرت في إعداد المعلم بكليات التربية، مبينا أنه لا يوجد أعذار في هذا الصدد.

وأوضح آل الشيخ خلال تصريحات تلفزيونية أن ملتقى الجامعات سيكون قريبا، لافتا إلى عرض الإطار العام لإعداد المعلم الذي سيطبق في السنة القادمة.

واشتكي سوق العمل من سوء مخرجات التعليم الذي اعتبرها البعض نتاجا للتلقين النظري لا يؤهل لعمل بلا ممارسة، الأمر الذي دعا بعض المنشآت لاشتراط سنوات الخبرة حتي يكون المتقدم مؤهلا للوظيفة.

واتخذت وزارة التعليم سلسلة من الإجراءات لتحسين جودة مخرجات التعليم ولتعديل ما كان من تقصير سابق إلي أن إعداد المعلم ليس حجما واحدا يناسب الجميع.