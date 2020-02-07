الصحة: جميع مقاطع «كورونا» في المملكة غير صحيحة

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الصحة، عدم صحة جميع المقاطع المصورة المتداولة والمذكور فيها وجود حالات لفيروس كورونا الجديد.

وقالت المتحدث باسم الوزارة: « جميع هذه المقاطع غير صحيحة ولم تسجل في المملكة أي حالة ولله الحمد حتى الآن».

وأكدت الوزارة أنها ستعلن عن أي حالة فور التأكد منها، داعية الجميع لأخذ المعلومة من المصادر الرسمية فقط.

وقالت الوزارة: «بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة».