بالفيديو.. تهشيم نوافذ مبنى المركز الحضاري بمحايل يثير غضب المواطنين 

علي العنزي(صدى):

أوضحت بلدية محايل أن المبنى المذكور في مقطع الفيديو ليس مبنى المركز الحضاري بالمحافظة، وإنما هو مبنى إستثماري مؤجر لمستثمر بموجب عقد استثماري ومسلم له.

وكان مواطن وثق مقطع فيديو ظهر فيه مبني قام بعض الأشخاص العابثين بتكسير نوافذه الزجاجية، مدعيا أن المبني الذي تم تهشيم نوافذه وأبوابه بطريقة عبثية هو المركز الحضاري ببلدية محايل.

وأثار المقطع المتداول الذي زعم شخص أن لمبني المركز الحضاري الذي هشمت نوافذه غضب واستياء رواد السوشيال ميديا بمنصات التواصل الاجتماعي، كما طالبوا الجهات المعنية بمحاسبة هؤلاء العابثين.