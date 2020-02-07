بالفيديو.. لحظة استهداف الحوثيين المستشفى السعودي الميداني والحكومي

فهمي محمد(صدى):

واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية انتهاكاتها للإنسانية ضد المدنين باليمن؛ حيث استهدفت المستشفى السعودي الميداني والحكومي بمنطقة الجفرة بمفرقي الجوف ومأرب.

ووثق فيديو لحظة الاستهداف المتعمد من قبل المليشيات الإرهابية للمستشفى؛ وهو ما يعد انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وأسفر الاستهداف الإرهابي عن اضراراً بالغة بأقسام المستشفيين ومنها (الطوارئ والرقود) وبعض الآليات المساندة للخدمات.

ويعد المستشفى السعودي الميداني بالجفره احد اهم المستشفيات الميدانية الذي يقدم خدماته للمدنيين.