تخصصي الدمام ينظم فعاليات اليوم التوعوي للصرع بمجمع العثيم

بدر الحارثي(صدى):

نظم مركز العلوم العصبية بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بالتعاون مع الجمعية السعودية لأمراض الصرع فعاليات اليوم العالمي للتوعية بمرض الصرع بهدف دعم المصابين بهذا المرض، تحت شعار» أنت مبدع»،استفاد منها أكثر من ١٥٥٠زائر للمعرض

وأشادالمدير التنفيذي للشؤون الطبية والإكلينيكية في ⁧‫تخصصي الدمام الدكتور محمد المغربي بالدور الكبير الذي يقوم به مركز العلوم العصبية بالمستشفى لتقديم المعلومات الطبية ودعم المصابين بهذا المرض وتفهم معاناتهم، بالإضافة إلى استطلاع كيفية التعامل معهم لاسيما حين تعرضهم لنوبات الصرع من خلال عدد من البرامج التثقيفية وتوعوية للمرضى وذويهم.

ومن جهتهاأوضحت الدكتورة رائدة البرادعي مديرة مركز العلوم العصبيةومدير برنامج الصرع المتكامل أن الفعالية تضم معرضاً توعوياً مكوناً من أركان عدة،ركن عن تعريف الصرع ،ركن تشخيص الصرع،ركن مفاهيم خاطئة عن الصرع،ركن علاج الصرع بالأدوية

،ركن علاج الصرع بالجراحة، ركن علاج الصرع بالغذاء الكيتوني، ركن للأطفال وعبارات أيجابية عن الصرع، ركن مشاهير مصابين بالصرع.

وأبانت الدكتورة رائدة البرادعي أن الصرع عبارة عن حالة عصبية تسبب اختلالاً مؤقتاً في طبيعة النشاط الكهربائي للدماغ، الأمر الذي يؤثر على وعي الإنسان وحركته وأحاسيسه لمدة قصيرة من الزمن، مشيرةً إلى أن الصرع له أنواع عدة، هي: الصرع الجزئي، والصرع العام، والصرع غير المحدد والصرع الذي يحدث في مواقف معينة.

لافتة إلى أن مسببات الصرع تنقسم إلى عوامل ذاتية وتكون بعض الفحوصات الجسدية والمخية سليمة، وأخرى مكتسبة، وهي التي تؤدي إلى تلف بعض خلايا المخ ومن هذه الحالات إصابات الدماغ في الحوادث المختلفة، وحدوث نزيف أو تجلط في الأوعية الدموية، والتشوهات الخلقية ونقص الأوكسجين والاختناق خصوصاً عند المواليد أثناء الولادة، مبينةً أن علاج الصرع يتم عن طرق مختلفة مثل،العلاج الدوائي أو الجراحي أو العذائي أو عن طريق جهاز تحفيز العصب العاشر مشددة على أهمية الالتزام بالوقت المحدد للدواء لمنع نوبات الصرع.