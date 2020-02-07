ديبالا ينتظر موافقة يوفنتوس على تمديد عقده مقابل ١٠ ملايين يورو كراتب سنوي

ماجد محمد(صدى):

يخطط يوفنتوس إلى تجديد عقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا البالغ ٢٥ عاما، حتى 2025، حيث كان سيغادر الصيف الماضي، إلى توتنهام الإنجليزي، ولكن الصفقة لم تتم.

ويطلب ديبالا ١٠ ملايين يورو، كراتب سنوي في الموسم الواحد، كونه أفضل اللاعبين الموسم الحالي، مع المدرب ماوريسيو ساري.

يذكر أن ديبالا انضم من باليرمو إلى يوفنتوس صيف 2015، مقابل 40 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى يونيو 2022.

وسجل ديبالا 11 هدفا وصنع 11 في 28 مباراة الموسم الحالي، ليكمل تسجيل 89 هدفا، وتقديم 35 تمريرة حاسمة في 210 مباريات مع يوفنتوس.