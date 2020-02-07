طالبة تفاجئ والدها برسالة مؤثرة وهدية غير متوقعة في الرياض 

عادل الحربي(صدى):

فاجأت فتاة والدها برسالة مؤثرة تحمل الكثير من حبها له، حيث دخل الأخير في نوبة بكاء أثناء قراءته هذه الرسالة.

وأرفقت الفتاة التي تدرس بالصف الثالث المتوسط مع الرسالة 500 ريال، كنصيب لوالدها الذي يدعي صالح القحطاني من مكافأتها التي تسلمتها مُقابل عملها الموسمي لمدة 15 يومًا كبائعة ملابس نسائية في أحد المحلات بالرياض.

وتضمنت الرسالة الآتي: “هاي بابا الحلو: هذي هدية ما تسوى شي قدام اللي أنت تسويه لي.. أول راتب لي في الحياة وأنت ساهمت وعطيتني الثقة وإن شاء لله ما خيبت ظنك فيني، تتهنى فيها بالعافية.. أحبك صلوحي”.