الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم تعقد الاجتماع العشرون

ريم عبدالعزيز(صدى):

يعقد مجلس إدارة “صعوبات التعلم” اجتماعه العشرون بمقر الجمعية بحي المصيف بالرياض لمناقشة عدد من القرارات والعروض المقدمة.

حيث استعرضت المديرة التنفيذية للجمعية الأستاذة فردوس أبو القاسم الإنجازات التي حققتها الجمعية وأداء الأقسام التعليمية في فروع الجمعية (رجال ونساء).

كما قدم الدكتور محمد الحيدر المشرف العام على مركز التشخيص المبكر، عرضا تعريفيا عن خدمات وانجازات المركز، فيما استعرض المشرف العام على النشاط الكشفي في الجمعية القائد أحمد القحطاني إنجازات ومشاركات الفرقة الكشفية مبينا الاستعداد المبكر للمشاركة الفعالة في خدمة الحجاج والمعتمرين في شهر رمضان المبارك .

وقد ناقش المجلس في اجتماعه زيادة المدخلات لاستدامة أعمال الجمعية وتقديم أفضل الخدمات المجانية في جميع أنحاء المملكة ، حيث وافق المجلس على إنشاء مركز عقاري ليكون وسيطاً تجارياً في بيع وشراء الممتلكات من عقارات.

كما تمت الموافقة على إنشاء متجر إلكتروني وتطوير مركز وطن التعلم للتدريب واستقطاب ذوي الخبرة والكفاءة في التدريب والإشراف، والعمل على سعي الجمعية للحصول على شهادة الأيزو.

كما اطلع المجلس على التعاميم الواردة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتنفيذ ما جاء في الخطابات والسعي لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وفي ختام الاجتماع أعرب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان عن شكره وتقديره للجميع وسعادته بالإنجازات الموفقة خلال الفترة الماضية، متطلعاً إلى بذل أقصى الجهود حتى تعم الفائدة على جميع ذوي صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم.