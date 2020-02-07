بالفيديو.. لحظة دهس سائق «إخواني» لضابط شرطة وسط القاهرة

القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة دهس سائق متهور لضابط شرطة مصري في منطقة وسط البلد بالقاهرة وفراره هارباً .

وأظهر الفيديو السيارة وهي تصطدم ضابط الشرطة وتفر مسرعة ، كما وثقت انتظارها بُرهة قبل ظهور الضابط ما أثار الشكوك حول تعمد الحادث وأن وراءه شبهة جنائية خاصةً مع تنفيذ تنظيم الإخوان عدة جرائم بحق رجال الشرطة والقوات المسلحة بمصر .

من جانبها ، تمكنت الشرطة المصرية من التوصل لهوية السائق الذي يخضع الآن للتحقيقات .