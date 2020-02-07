بالفيديو.. لحظة دهس سائق «إخواني» لضابط شرطة وسط القاهرة
وثق مقطع فيديو لحظة دهس سائق متهور لضابط شرطة مصري في منطقة وسط البلد بالقاهرة وفراره هارباً .
وأظهر الفيديو السيارة وهي تصطدم ضابط الشرطة وتفر مسرعة ، كما وثقت انتظارها بُرهة قبل ظهور الضابط ما أثار الشكوك حول تعمد الحادث وأن وراءه شبهة جنائية خاصةً مع تنفيذ تنظيم الإخوان عدة جرائم بحق رجال الشرطة والقوات المسلحة بمصر .
من جانبها ، تمكنت الشرطة المصرية من التوصل لهوية السائق الذي يخضع الآن للتحقيقات .
اسير الصمت[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 31 دقيقة
بسرعه هذه تحكمو انه اخوانيلو كان ناوي يموته ما حرف السياره الى اليسار عند اصدامه بالعسكري ومن شدة انحراف السياره طاح منها شي لو كان قاصده ماحرف السياره