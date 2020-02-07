شرط الإفراج عن المدين المريض

علي القحطاني(صدى):

أوضح نظام التنفيذ، عدم جواز حبس المدين المريض ولكن بشرط وجود تقرير طبي يُثبت أنه لا يتحمل الحيس.

ويأتي ذلك وفقًا للمادة 84 من نظام التنفيذ والتي تضمنت الأحوال التي لا يجوز فيها حبس المدين، وهي كالتالي:

1 – إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

2 – إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا ، أو كفالة عينية تعادل الدين.

3- إذا ثبت إعساره، وفقًا لأحكام هذا النظام.

4 – إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

5 – إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

6 – إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

يذكر أن الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل كان قد أصدر تعديلات مؤخرًا على نظام التنفيذ، تضمنت: إلغاء إيقاف الخدمات، لايطبق الحبس التنفيذي الوجوبي إلا في الديون التي تزيد عن مليون ريال، لا تزيد مدة الحبس عن 3 أشهر ويجوز تمديدها، لا يحبس من تقدم بدعوى إعسار، لا يحبس من تجاوز عمره 60 عامًا، لا يحبس من كان لديه أولاد قاصرين وزوجة متوفى أو مسجون.