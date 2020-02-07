الجوازات: يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي بدون موافقة صاحب العمل

عادل الحربي(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي لوافد عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.

جاء ذلك ردًا على استفسار من وافد يفيد فيه بأن صاحب العمل لا يرغب في منحه التأشيرة مع العلم أن رخصته لا تزال سارية.

وكانت الجوازات، قد أوضحت طريقة احتساب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة ، مشيرة إلى أنه إذا كانت تأشيرة الخروج والعودة محددة مدة صلاحيتها بالأشهر فيجب السفر خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة، و تحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ أول خروج.

كما تحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ الإصدار إذا كانت محددة صلاحيتها بتاريخ أو مدة معينة.