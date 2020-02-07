إلزام كفيل بسداد مستحقات عاملة لم تتسلم راتبها منذ 7 سنوات

حمود العنزي(صدى):

باشر مكتب العمل بمنطقة الرياض، قضية عاملة سريلانكية لما تتسلم مستحقاتها من كفيلها لمدة 7 سنوات.

وأعلن مدير مكتب العمل بالرياض عبدالكريم عسيري، بأن السفارة السريلانكية قدمت شكوى إلى المكتب عن العاملة، وتم التحقق من صحتها.

وأفاد بأنه تم استدعاء واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإلزامه بتسديد كافة مستحقات العاملة المتأخرة.