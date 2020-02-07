«آكل النمل» يثير الفزع في الصين بعد اكتشاف علاقته بكورونا

بكين(صدى):

توصل علماء صينيون لسبب محتمل لإنتشار فيروس كورونا القاتل الذي أودى بحياة 600 شخص في الصين .

وأكد العلماء أن حيوان “آكل النمل ” الحرشفي يعد وسيط فعال لنشر الفيروس وانتقاله خاصةً بعد رواج الإتجار في لحمه وحراشيفه بطرق غير مشروعه .

وطالب العلماء بضرورة السيطرة على تجارة ” آكل النمل ” ومحاصرة هذا الحيوان الخطير ، وسط انتشار المخاوف من التعامل معه .

وكان الرئيس الصيني شى جين بينج أنّ بلاده “قادرة تمامًا” على القضاء على فيروس كورونا المستجدّ ، وسط تكثيف الجهود الصحية .