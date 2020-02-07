«آكل النمل» يثير الفزع في الصين بعد اكتشاف علاقته بكورونا
توصل علماء صينيون لسبب محتمل لإنتشار فيروس كورونا القاتل الذي أودى بحياة 600 شخص في الصين .
وأكد العلماء أن حيوان “آكل النمل ” الحرشفي يعد وسيط فعال لنشر الفيروس وانتقاله خاصةً بعد رواج الإتجار في لحمه وحراشيفه بطرق غير مشروعه .
وطالب العلماء بضرورة السيطرة على تجارة ” آكل النمل ” ومحاصرة هذا الحيوان الخطير ، وسط انتشار المخاوف من التعامل معه .
وكان الرئيس الصيني شى جين بينج أنّ بلاده “قادرة تمامًا” على القضاء على فيروس كورونا المستجدّ ، وسط تكثيف الجهود الصحية .
محماس السادس[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 21 دقيقة
كذاابين..
مصادر محماس السريه تقول سبب الفيروس مختبر كان يجري ابحاث جرثوميه