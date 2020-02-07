بالفيديو.. فؤاد الهاشم: قطر وتركيا يتاجران بالقضية الفلسطينية.. وأردوغان سيكوباتي معقد

القدس(صدى):

أوضح الكاتب الصحفي فؤاد الهاشم، أن أوائل المتاجرين بالقضية الفلسطينية وما يسمى بـ«صفقة القرن »، نظاما قطر وتركيا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «mbc في أسبوع» على فضائية mbc، أن القليل يعرف أن تركيا هي الدولة الثانية التي اعترفت بإسرائيل بعد قيامها بأيام قليلة عام ١٩٤٩، وبالتالي هي آخر من يحمل هم هذا الملف.

وقال الهاشم، إن من يزعمون أن هذا المشروع هو الأفضل «يصبون الزيت على النار » ليزيد الوضع اشتعالا ويزيد الانقسام، فالبلد محتل والشعب نفسه منقسم ويتقاتل الأخ مع أخوه.

وأشار إلى أن أردوغان الذي يسمي نفسه بالخليفة الإسلامي، هو شخصية سيكوباتية معقدة، ديكتاتورية مخلوطة بالدين، وبالطبع لا يمكن أن أقتنع بأنه يتصرف من رأسه وبأنه عندما يرسل المقاتلين من سوريا ويشحنهم بطائرات تمويلها قطري إلى ليبيا يكون هذا بمجرد قرار منه.